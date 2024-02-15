سبيس إكس تطلق أقمارا صناعية إلى الفضاء لتتبع الصواريخ الفرط صوتية

أعلنت شركة سبيس إكس عن إطلاق صاروخ النقل فالكون 9 من مطار كيب كانيفيرال بولاية فلوريدا وعلى متنه مجموعة من الأقمار الصناعية لتتبع إطلاق الصواريخ الفرط صوتية.

إقرأ المزيد



وتشير الشركة إلى أن الصاروخ أطلق في الساعة 17.30 يوم الأربعاء 14 فبراير (الساعة 1.30 يوم الخميس 15 فبراير بتوقيت موسكو) بمهمة USSF-124 لقوات الفضاء الأمريكية، وهو يحمل أقمارا صناعية مهمتها تتبع إطلاق صواريخ فرط صوتية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت سابقا أنها تعتزم إطلاق أقمار صناعية إلى مدار أرضي منخفض مهمتها مراقبة الأسلحة الفرط صوتية. وكان من المقرر إطلاق قمرين صناعيين لنظام التتبع HBTSS (مستشعر التتبع الفائق السرعة والباليستي) للصواريخ الفرط صوتية والصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى أربعة أقمار استطلاع عسكرية أخرى.

وسوف تسمح أقمار HBTSS التي هي من إنتاج شركتي الصناعات العسكرية الأمريكية L3Harris Technologies وNorthrop Grumman باكتشاف الصواريخ الفرط صوتية والصواريخ الباليستية، وكذلك "الأسلحة المتقدمة" الأخرى في وقت أبكر مما يمكن القيام به باستخدام الوسائل الأرضية. ومن المتوقع أن يجري المختصون خلال الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من الاختبارات والفحوصات للتأكد من الأداء الطبيعي للأقمار الصناعية. ومن ثم تستمر اختبارات هذه الأقمار في الفضاء خلال عامين.

المصدر: تاس