قمر صناعي غير مسبوق في تاريخ مصر يلتقط أول صورة له من الفضاء

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، نجاح مصر في استقبال أول صورة من القمر التجريبي Nexsat-1 بالتعاون مع شركة BST الألمانية.

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وأوضح الدكتور أيمن عاشور إن إطلاق القمر الصناعي جاء وفقا للتعاقد المبرم بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وشركة BST الألمانية بهدف توطين تكنولوجيا الفضاء، من خلال تصميم وتصنيع قمر صناعي تجريبي يزن حوالي 67 كيلو جرام وإطلاقه وتشغيله.

وأشار عاشور إلى نجاح المنظومة والتجربة، فقد استقبلت الهيئة القومية للاستشعار من البعد يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة وست وعشرين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة (10:26) أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي، حيث تم استقبال أول صورة لمدينة أسيوط، من خلال محطة الاستقبال في أسوان والتابعة للهيئة، لتعُد هذه أول صورة يلتقطها القمر بنجاح، مما يؤكد قدرة مصر على امتلاك القدرات الفنية والتكنولوجية للأقمار الصناعية واستقبال البيانات من الأقمار الصناعية.

وزير التعليم العالي يعلن استقبال هيئة الاستشعار من البُعد أول صور من القمر الصناعي التجريبي NEXSAT-1



د. أيمن عاشور: مصر تشهد نقلة نوعية لتكنولوجيا الاستشعار من البُعد والأقمار الصناعية pic.twitter.com/ZZwZJFJ2w0 — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) February 14, 2024

هذا، وقد تم استقبال صورة القمر الصناعي التجريبي نكس سات-1 أحادية الطيف وبدرجة دقة 5 أمتار، والتي يمكن أن تُستخدم في بعض التطبيقات الحيوية، مثل التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني بعد إعادة التصحيح والمعالجة التي يقوم بها المهندسون في محطة الاستقبال بأسوان أو العلماء المُتخصصين في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وأوضح الوزير أن هذا يعتبر بمثابة نقلة نوعية لتكنولوجيا الاستشعار من البعد والأقمار الصناعية في مصر، خاصة وأن امتلاك مصر لهذه التقنيات يؤكد على قدرة وريادة مصر إقليميا وإفريقيا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية والاستشعار من البعد، مشيرا إلى أن هذه التجارب وتوافر المحطة والبيانات الفضائية وتحليلها من المؤهلات القوية التي تدعم الدور الريادي لمصر في تقديم خدمات للقارة الإفريقية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد في ظل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.

بالبحث تبين أن NExSat 1 هو قمر صناعي تجريبي لرصد الأرض صنعته وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع شركة Berlin Space Technologies (BST) في ألمانيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن NExSat-1 هو الأول من سلسلة الأقمار الصناعية التجريبية التي ستمكن من اختبار التقنيات الجديدة.

القمر الصناعي الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع Berlin Space Technologies هو قمر صناعي صغير يبلغ وزنه 65 كجم ويحمل كاميرتين متوسطتين بدقة 7.5 متر GSD من مدار 700 كم سيتم استخدام كلاهما للرصد البيئي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية