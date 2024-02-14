رائد روسي يصور من الفضاء إحدى أكبر الحفر على الأرض

التقط الرائد الروسي أوليغ كونونينكو من المحطة الفضائية الدولية صورة لحفرة Manicouagan التي تعتبر إحدى أكبر الحفر الموجودة على سطح الأرض.

وفي تعليق على الصورة قال كونونينكو:"حفرة Manicouagan المذهلة الموجودة في الجزء الأوسط من مقاطعة كيبيك بكندا تشكلت نتيجة اصطدام كويكب بالأرض، وهي خامس أكبر حفرة على كوكبنا. مع مرور الوقت تشكلت بحيرة جميلة على شكل حلقة تحيط بها، وتشكلت جزيرة في الحفرة. يبلغ قطر الحفرة حوالي 100 كيلومتر، لكن ونتيجة حركة الكتل الجليدية وتراكم الصخور الرسوبية تقلص قطرها إلى 71 كلم".

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وتجدر الإشارة إلى أن كونونينكو كان التقط من الفضاء العديد من الصور لأماكن مميزة على الأرض، منها صورة لمحطة كهرباء جونما في صحراء كوبوتشي، وصورة مذهلة لمكة المكرمة ليلا.

المصدر: تاس