فريق "أكسيوم ميشن 3" يبدأ رحلة العودة من محطة الفضاء الدولية

غادر فريق "أكسيوم ميشن 3" محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، على متن كبسولة "دراغون"، متوجها إلى الأرض.

وبثت "أكسيوم سبيس" عملية مغادرة الفريق الذي يضم 4 رواد فضاء، بينهم أول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي، عبر صفحتها على منصة "إكس"، ومن المرتقب أن تستغرق رحلة العودة إلى الأرض 48 ساعة.

وأجرى غزر أوجي 13 تجربة علمية خلال المهمة في محطة الفضاء الدولية.

والجمعة، أُقيم حفل في محطة الفضاء الدولية لوداع فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3"، والذي يضم 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

وكان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض في 3 فبراير، ولكن تم تأجيل الرحلة 3 مرات بسبب الظروف الجوية غير المناسبة على ساحل فلوريدا.

المصدر: الأناضول