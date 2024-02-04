رائد الفضاء الروسي كونونيكو يحطم رقما قياسيا جديدا في الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو حطم رقما قياسيا عالميا بمدة بقائه في الفضاء، متفوقا على مواطنه غينادي بادالكا.

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وأعلنت الوكالة أنه في الساعة 11:30 و8 ثوان من 4 فبراير الجاري أصبح كونونينكو الرائد الأكثر بقاء في الفضاء، متفوقا على مواطنه غينادي بادالكا الذي أمضى 878 يوما و11 ساعة و29 دقيقة و28 ثانية.

ويؤدي كونونينكو حاليا رحلته الفضائية الخامسة إلى محطة الفضاء الدولية ووصل إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023 على متن مركبة "سويوز أم أس 24" الروسية إلى جانب نيقولاي تشوب، ورائدة الفضاء الأمريكية لورال أوهارا.

ومن المتوقع أن يعود كونونينكو إلى الأرض في 23 سبتمبر 2024، وفي 5 يونيو القادم سيصبح أيضا أول رائد يقضي أكثر من ألف يوم على المدار.

المصدر: نوفوستي