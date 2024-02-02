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بوريسوف يكشف عن قدرات "روس كوسموس" في إنتاج صواريخ Angara الثقيلة

الفضاء

بوريسوف يكشف عن قدرات
Sputnik Roscosmos
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أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف أن الوكالة تطور قدراتها لزيادة إنتاج صواريخ Angara-A5 الفضائية الثقيلة، وكشف عن عدد الصواريخ التي يمكن إنتاجها كل عام.

وخلال زيارة تفقدية لمركز "بالوت" الروسي للصناعات الفضائية قال بوريسوف:"تبلغ القدرة الإنتاجية القصوى لهذا المركز التابع لروس كوسموس حوالي ثمانية صواريخ ثقيلة من نوع Angara-A5 كل عام، كما يمكنه إنتاج صواريخ Angara-1.2 الخفيفة أيضا، وهذا رقم لا يستهان به. أعتقد أننا خلال عام ونصف سنكون قد استكملنا عمليات تحديث هذا المركز، ليكون قادرا على الوصول إلى أقصى طاقة للإنتاج".

ووجه بوريسوف الشكر لموظفي وعمال مركز "بالوت" وقال:"أصبح لدينا اليوم ما نفخر به، لقد تحول هذا المركز إلى موقع إنتاج مميز بمبان جديدة، والأهم من ذلك هو أن المركز لديه مستقبل واعد..أنتم تطورون اليوم أهم الصواريخ لعميلنا الرئيسي-وزارة الدفاع الروسية".

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وكان بوريسوف قد ذكر نهاية يناير الماضي أن الإطلاق الأول لصواريخ Angara-A5 الثقيلة من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي من المفترض أن يتم في الأيام العشرة الأولى من شهر أبريل القادم.

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: فيستي

 

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