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مهمة Crew-9 ستحمل رائدا روسيا إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مهمة Crew-9 ستحمل رائدا روسيا إلى المحطة الفضائية الدولية
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة ناسا أن رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غوربونوف سيكون أحد أفراد طاقم مهمة Crew-9 التي سترسلها إلى المحطة الفضائية الدولية.

 وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"يستعد أربعة من أفراد الطاقم للذهاب إلى المحطة الفضائية الدولية كجزء من مهمة Crew-9، سيجري هؤلاء الرواد مجموعة واسعة من الأعمال التشغيلية والبحثية على متن المحطة.. قائد الرحلة ستكون رائدة الفضاء التابعة لناسا، زينا كاردمان، وسيضم الطاقم أيضا الطيار ورائد الفضاء نيك هيغ، والباحثة ستيفاني ويلسون، ورائد الفضاء التابع لوكالة روس كوسموس الروسية، ألكسندر غوربونوف. الرحلة ستطلق نحو المحطة الفضائية في موعد لا يتجاوز أغسطس القادم".

وأشارت الوكالة إلى أن الرواد المذكورين من المقرر أن يذهبوا إلى المحطة بعد فترة قصيرة من عودة رواد مهمة Crew-8 إلى الأرض.

وتبعا لناسا فإن رحلة ألكسندر غوربونوف في إطار مهمة Crew-9 ستكون الأولى إلى الفضاء في حياته المهنية، إذ كان قد تم تعينه كرائد احتياطي لمهمة Crew-8 المفترض إرسالها إلى المحطة الفضائية في فبراير الجاري.

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وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

وفي نوفمبر العام الماضي أعلنت الوكالة عن توقيع اتفاقية إضافية مع ناسا لإجراء رحلتين إضافيتين مشتركتين لإرسال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس

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