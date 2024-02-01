في السعودية.. شركة روسية تكشف عن منظومة لرصد الأجسام الفضائية

أعلنت شركة "Almaz-Antey" الروسية أنها ستكشف عن منظومة جديدة لرصد الأجسام الفضائية في معرض World Defense Show الذي سيقام في الرياض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:"في الجناح التابع لـ Almaz-Antey في المعرض سيتم الكشف عن منظومة (سولا) الجديدة المخصصة لرصد الأجسام الفضائية، هذه المنظومة يمكنها تتبع حركة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام الأخرى الموجودة في المدار، ويمكنها رصد الأجسام لمسافة 6 آلاف كلم".

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة يمكنها تأمين معلومات حول نوعية الأجسام الفضائية ومواقعها، ونقل هذه البيانات إلى المشغّل بشكل مباشر.

وتبعا للخبراء في "Almaz-Antey" فإن خصوصية المنظومة الجديدة تكمن في تصميمها والحجم الصغير لهوائياتها، الأمر الذي يسمح بنشر الهوائيات بسرعة، ويمكن من نقل المنظومة وتحريكها على السكك الحديدية، كما يتم التحكم بالمنظومة من خلال مركز قيادة موجود في وحدة مسبقة الصنع.

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وأوضح مطورو المنظومة أن هوائيات "سولا" مبنية على أساس مجموعة هوائيات رقمية نمطية مرحلية نشطة، تمنح المنظومة خصائص رادارية ممتازة، وتجعلها قادرة على العمل في ظروف التشويش.

المصدر: تاس