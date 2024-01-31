روسيا تطور محطات أرضية جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تعمل على تطوير محطات أرضية جديدة، ستستخدم في التحكم ومراقبة عمل الأقمار الصناعية.

وجاء في بيان صادر عن شركة Russian Space Systems التابعة للوكالة:"عام 2025 ستبدأ عملية الإنتاج التسلسلي لمحطات أنظمة التحكم والقياس الجديدة التي نطورها، وستكون وظيفتها الرئيسية هي التحكم بالأقمار الصناعية في المدار وتلقي البيانات منها".

وأشارت الشركة إلى أن روسيا تعمل حاليا على مشروع لتحديث محطاتها الأرضية التي تضم أنظمة التحكم بالأقمار الصناعية، والمحطات التي سيبدأ إنتاجها العام القادم ستحل محل المحطات المستخدمة حاليا.

وحول الموضوع قال نائب رئيس الشركة، مكسيم شيرباكوف:"التأثير الاقتصادي الرئيسي لهذا التحديث هو تقليل تكاليف إنشاء وتشغيل المحطات والمعدات، وتنظيم الإنتاج الضخم لهذه المحطات، أما من الناحية الفنية، فإن المحطات الجديدة ستسهل عمليات الصيانة واستبدال المعدات في الحالات الطارئة، واستراتيجيا، تضمن هذه المحطات الإدارة المستدامة والآمنة للأقمار الصناعية التي يزداد عددها باستمرار، وسيمكننا هذا المشروع من تقليل وقت التطوير وتكاليف إنتاج الأقمار الصناعية أيضا".

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ويأتي مشروع تطوير المحطات الجديدة في الوقت الذي تعمل فيه وكالة "روس كوسموس" على تطوير مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية المتعددة الاستخدامات، إذ تطور أقمارا جديدة للاتصالات وخدمات الإنترنت، وأقمارا لاستشعار الأرض عن بعد، وأقمارا لمراقبة المناخ والطقس.

المصدر: فيستي