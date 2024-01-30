بوتين: مركبة روسية ستقل رائدة فضاء بيلاروسية إلى المحطة الدولية في الربيع المقبل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رائدة فضاء بيلاروسية تستعد للقيام برحلة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية في الربيع المقبل.

وقال في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية: "يجري الآن إعداد رائدة فضاء بيلاروسية للقيام برحلة فضائية إلى القطاع الروسي في محطة الفضاء الدولية. ومن المخطط له تحقيق تلك الرحلة في ربيع العام الجاري".

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يذكر أن مركبة "سويوز إم إس -25" الفضائية ستطلق إلى محطة الفضاء الدولية في مارس المقبل. وسيضم طاقمها المواطنة البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا (الرائدة الاحتياطية هي أناستاسيا لينكوفا)، رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي ورائدة الفضاء لـ"ناسا" ترايسي دايسون.

وسيقوم نوفيتسكي وفاسيليفسكايا برحلة فضائية قصيرة، وسيعودان بعد فترة إلى الأرض بمركبة "سويوز إم إس – 24" الفضائية الملتحمة حاليا مع محطة الفضاء الدولية.

أما بعثة رائدة "ناسا" ترايسي دايسون فستستمر لغاية سبتمبر المقبل، ثم ستعود إلى الأرض مع الرائدين الروسيين أوليغ كونونينكو ونيقولاي تشوب على متن مركبة "سويوز إم إس – 25".

المصدر : تاس