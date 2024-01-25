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خبير: مدار محطة الفضاء الروسية سيسمح بإطلاق رواد الفضاء إلى القمر مرتين في الشهر

الفضاء

خبير: مدار محطة الفضاء الروسية سيسمح بإطلاق رواد الفضاء إلى القمر مرتين في الشهر
cdn.regnum.ru
محطة الفضاء الروسية المستقبلية
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أعلن نيكيتا تشودينوف المتخصص الروسي في الرحلات الباليستية أن مدار محطة الفضاء الروسية المستقبلية ستسمح بإطلاق الأجهزة الفضائية إلى القمر كل 15 يوما.

وأعلنت إيكاترينا بيلييفا المتخصصة في قسم المقذوفات بشركة "إينيرغيا" الروسية في خطاب ألقته في ندوة "كوروليوف" الفضائية ("قراءات كوروليوف") أن مركبة "أوريول" الروسية المأهولة يمكن أن تلتحم مع محطة الفضاء الروسية في انتظار وصول وحدة التسريع التي ستوجهها نحو القمر. وقالت إن البعثة القمرية الروسية المأهولة قد تستخدم المحطة المدارية الروسية كمرسى مؤقت في طريقها إلى القمر.

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ولم تستبعد المتخصصة كذلك إمكانية إطلاق رواد الفضاء الروس إلى القمر مباشرة تفاديا لمحطات فضائية كما كان الحال مع بعثة "أبولو" الأمريكية.

وقالت إن روسيا يمكن أن تنشئ في مدار القمر محطة مدارية على غرار محطة Lunar Gateway الأمريكية المستقبلية. وفي هذه الحالة ستستخدم مكوك "ريفوك" المأهول المتعدد الاستخدام الذي سيقوم برحلات فضائية منتظمة بين المحطتين المداريتين الأرضية والقمرية.

هذا وقد أعلن نيكيتا تشودينوف المتخصص الروسي في الرحلات الباليستية في كلمة ألقاها في الندوة نفسها أن مدار محطة الفضاء الروسية المستقبلية ستسمح بإطلاق الأجهزة الفضائية إلى القمر كل 15 يوما، مشيرا إلى أن مدار المحطة سيمر عبر قطبي الأرض بزاوية 97 درجة، ما سيسمح برصد كل الأراضي الروسية.

يذكر أن ندوة "كوروليوف" الفضائية الـ48 تعقد في جامعة "باومان" الروسية بموسكو في الفترة ما بين 23 و26 يناير الجاري.

المصدر: تاس

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