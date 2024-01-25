شركة روسية بصدد تحديث محركات صاروخ "أنغارا" الفضائي

تعمل شركة "إينيرغوماش" الروسية في الوقت الراهن على تحديث المحركات الخاصة بصاروخ "أنغارا" الروسي الواعد.

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وقال كبير مصممي الشركة بيوتر ليوفوتشكين في اجتماع منتدى "كوروليوف" الفضائي الـ48 إن شركته تسعى إلى تطوير نسخة محدثة لصاروخ "أنغارا" حيث ستزداد القوة الإجمالية لمحركه "إر دي – 191" بنسبة 10%، ما سيؤدي إلى زيادة الحمولة المفيدة التي سيحملها صاروخ "أنغارا".

وأضاف أنه اختتمت عام 2023 الاختبارات التمهيدية وتم تصنيع أول محرك إضافي خضع في 17 يناير الجاري لاختباره الأول. أما اختباره الثاني فتحقق يوم 22 يناير الجاري.

يذكر أن " أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الروسية التي تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والتي تستخدم مكوّنات بيئية للوقود الصاروخي.

وتم إطلاق أول نموذج خفيف من صاروخ "أنغارا" في 9 يوليو عام 2014 من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري. أما أول نموذج ثقيل من الصاروخ فأطلق من المطار نفسه في 23 ديسمبر عام 2014.

ويتوقع أن تطلق روسيا في مطلع أبريل المقبل لأول مرة صاروخ "أنغارا" الثقيل من مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق سيبيريا.

المصدر: تاس