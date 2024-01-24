روسيا.. تصميم نسخة من مركبة Orel الفضائية تصلح لنقل الركاب والبضائع معا

تعمل شركة "إينيرجيا" الروسية على تصميم النسخة الجديدة للمركبة الفضائية "أريول" والتي تتسع لـ 2-4 رواد فضاء، وفيها مقصورة شحن إضافية لحمل 2-3 طن من البضائع معا.

إقرأ المزيد



ووفقا لتقرير فلاديمير سولوفيوف المصمم العام للأنظمة والمجمعات الفضائية المأهولة، عضو أكاديمية العلوم الروسية. ستكون النسخة الجديدة لمركبة "أريول" الفضائية قادرة على حمل 2-4 رواد فضاء ومعهم 2-3 طن من البضائع في مقصورة إضافية، في حين أن النسخة الاعتيادية للمركبة يمكنها حمل 750 كلغ فقط. أي أن وزن النسخة الجديدة سيصل إلى 19.5 طنا، بينما لا يتجاوز وزن النسخة الاعتيادية 13 طنا.

ويشير سولوفيوف إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" سوف تستخدم المركبة الجديدة للرحلات إلى المحطة الفضائية الروسية "روس" وكذلك إلى ما وراء المدار الأرضي المنخفض. ومن المتوقع أن تنطلق الرحلة الأولى في 2028-2029.

ووفقا لفلاديمير كوجيفنيكوف كبير مصممي المحطة الفضائية "روس" من المنتظر أن يبدأ اختيار رواد الفضاء لهذه الرحلة في 2024-2025، حيث تجهز حاليا المعدات اللازمة للتدريب والإعداد، وستكون المحطة جاهزة للإطلاق عام 2027.

المصدر: تاس