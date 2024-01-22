ناسا تستعيد الاتصال بمروحية المريخ بعد صمت دام يومين

لمدة يومين، اعتقد علماء ناسا على الأرض أنهم فقدوا مروحية إنجينويتي المريخية إلى الأبد، لكنهم تمكنوا من إعادة الاتصال بها أمس، حسب ما أعلن مختبر الدفع النفاث (JPL).

وفقدت المروحية الروبوتية التي يبلغ طولها 1.6 قدم (نحو 49 سم)، والتي تشبه طائرة دون طيار، الاتصال بالمركبة الجوالة بيرسيفيرانس يوم السبت.

Good news today: We've reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.



The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk — NASA JPL (@NASAJPL) January 21, 2024

وكشف مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا عبر منصة "إكس" أن العلماء يبحثون في المعلومات الجديدة لمعرفة سبب فقدان الاتصال المفاجئ أثناء رحلة المروحية الثانية والسبعين.

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وكما أوضحت سلطات ناسا سابقا، فقد حققت مروحية إنجينويتي المريخية (Ingenuity Mars) الارتفاع المحدد مسبقا وهو 40 قدما (12 مترا) بدقة، ومع ذلك، حدث انقطاع في الاتصال مع المركبة الجوالة بيرسيفيرانس أثناء مرحلة الهبوط.

وما يزال السبب وراء انقطاع الاتصال هذا بعيد المنال، ما دفع فريق إنجينويتي إلى فحص البيانات بدقة والنقاشات بشأن استراتيجيات استعادة الاتصال بالمركبة الجوية.

وتمكنت مروحية إنجينويتي من إكمال 71 رحلة ما يعد إنجازا كبيرا. وكانت الخطة الأصلية، عندما تم إرسالها إلى الكوكب الأحمر قبل عامين تقريبا، في فبراير 2021، هي أن تقوم المروحية بخمس رحلات تجريبية فقط لعرض تقنيتها الرائدة.

وقد أمضت حتى الآن أكثر من 128 دقيقة في تحدي الجاذبية وغطت مسافة هائلة تبلغ 17.7 كيلومترا على سطح المريخ، كما هو موثق في سجل رحلات البعثة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها مروحية إنجينويتي عن العمل، حيث سبق لها ذلك مرات عدة ولفترات أطول.

على سبيل المثال في يونيو الماضي تعذر الاتصال بالمروحية لمدة 63 يوما. وبمساعدة مركبة بيرسيفيرانس، تمكنت المروحية من الاتصال بالمركبة في 28 يونيو.

المصدر: Interesting Engineering