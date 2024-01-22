هل ستتمكن وحدة SLIM القمرية اليابانية من توليد الكهرباء؟

أعلن خبراء وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) أن وحدة SLIM قد تتمكن من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على الرغم من عدم فتح ألواح البطارية الشمسية عند هبوطها مباشرة.

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وجاء في بيان الوكالة المنشور على موقعها في شبكة X (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي: "وفقا لبيانات القياس عن بعد، الخلايا الشمسية لـ SLIM موجهة نحو الغرب. لذلك، إذا ما سقط ضوء الشمس على سطح القمر من الجانب الغربي، فسوف تتمكن من توليد الكهرباء، ونحن نستعد لاستعادة (التغذية). لأن SLIM يمكن أن تعمل باستخدام الطاقة من الخلايا الشمسية فقط".

ويذكر أن وكالة الفضاء اليابانية أعلنت بعد وقت قصير من هبوط الوحدة على القمر، أنها تمكنت من إجراء اتصال معها، لكنها تواجه مشكلات في الطاقة لأن ألواحها الشمسية لم تكن تولد الطاقة. ولهذا السبب، تقرر إيقاف تشغيل بطارية الوحدة عندما انخفض مستوى شحنها إلى 12 بالمئة، لكي نتمكن من إعادة تشغيل الوحدة لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان أصبحت الدولة الخامسة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين والهند، التي تهبط وحدتها على القمر.

المصدر: تاس