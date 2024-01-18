شينخوا: الصين استخدمت نظام الالتحام السريع مع مركبتها الفضائية الجديدة

أعلنت وكالة شينخوا أن الصين استخدمت نظام الالتحام السريع مع مركبة الشحن Tianzhou 7 التي أطلقتها إلى محطتها المدارية.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة:"مركبة الشحن الفضائي Tianzhou 7 اعتمد على نظام الالتقاء والالتحام السريع للوصول لمحطة Tiangong المدارية الصينية. هذا النظام سيحسن أداء أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم بالمركبات الفضائية مستقبلا".

وأشارت الوكالة إلى أن مركبة Tianzhou 7 استغرقت 3 ساعات للالتقاء والالتحام بالمحطة، فيما احتاجت مركبات Tianzhou السابقة 6 ساعات ونصف لإتمام هذه العمليات، باستثناء مركبة Tianzhou 5 التي وصلت إلى المحطة خلال ساعتين فقط.

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أطلقت الصين مركبة Tianzhou 7 نحو محطتها المدارية يوم الأربعاء 17 يناير الجاري، تمام الساعة 22:27 بالتوقيت المحلي (17:27 بتوقيت موسكو)، وحملت المركبة للمحطة 5.6 طن من الحمولة التي تضمنت أكثر من 260 نوعا من المواد الاستهلاكية لرواد الفضاء والمواد اللازمة لمهمات المحطة، كما حملت لطاقم المحطة الهدايا بمناسبة العام الصيني الجديد الذي سيتم الاحتفال به في 10 فبراير، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصين تخطط لإطلاق مركبة شحن أخرى نحو محطتها المدارية هذا العام، وهي مركبة Tianzhou 8.

المصدر: تاس