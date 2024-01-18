مركبة الشحن الفضائية الصينية تلتحم بالمحطة الفضائية

أعلنت إدارة برنامج الرحلات الفضائية المأهولة الصينية (CMSA) أن مركبة الشحن الفضائية الصينية Tianzhou 7 التحمت بالمحطة الفضائية الصينية Tiangong.



وتشير الإدارة إلى أنه بعد التحام مركبة الشحن الفضائية Tianzhou 7 بالمحطة الفضائية الصينية، بدأ العاملون فيها بنقل البضائع التي حملتها المركبة إلى المحطة الفضائية.

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ويذكر أن وكالة أنباء شينخوا الصينية للأنباء كانت قد أعلنت في وقت سابق أن "صاروخ النقل Long March 7 (CZ-7) الذي حمل على متنه مركبة الشحن الفضائية Tianzhou 7 أطلق من مطار Wenchang الفضائي يوم الأربعاء الساعة 22:27 بالتوقيت المحلي (17:27 بتوقيت موسكو).

وتحلق محطة Tiangong الفضائية الصينية على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر، وستعمل لأكثر من 10 سنوات. المحطة مصممة لاستيعاب ثلاثة أشخاص (ويمكن أن تستوعب إلى ستة أشخاص لفترة قصيرة عند تناوب الطاقم)، وهي على شكل حرف T، مجهزة بثلاث وحدات لالتحام المركبات الفضائية، ويبلغ حجم غرف المحطة 110 أمتار مكعبة.

المصدر: تاس