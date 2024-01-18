بدء التحضيرات لإطلاق صاروخ Angara الثقيل من مطار "فوستوتشني"

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن التحضيرات بدأت في مطار "فوستوتشني" الفضائي لتنفيذ الإطلاق الأول لصاروخ "Angara-A5" من هذا المطار.

وقالت الوكالة في بيان لها يوم الأربعاء 17 يناير الجاري:"اليوم بدأ الخبراء في مطار فوستوتشني بإجراء فحص شامل للمعدات والأنظمة التي ستستخدم في إطلاق صاروخ Angara-A5، وراقبوا سير عمليات توصيل مكونات الصاروخ، وغدا ستبدأ عمليات فحص وحدات الصاروخ".

وكان رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد ذكر في ديسمبر الماضي أن مجمع إطلاق صواريخ Angara في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي بات جاهزا بالكامل تقريبا، ومن المقرر أن تنفذ عملية الإطلاق الأولى منه في مارس 2024.

وبداية يناير الجاري أشارت "روس كوسموس" إلى أن صاروخ "Angara-A5" وصل إلى المطار.

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وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: تاس