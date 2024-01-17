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وكالة الفضاء اليابانية تنتقل إلى المرحلة الختامية من التحضيرات للهبوط على القمر

الفضاء

وكالة الفضاء اليابانية تنتقل إلى المرحلة الختامية من التحضيرات للهبوط على القمر
m.fishki.net
المسبار القمري الياباني
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باشر الأخصائيون في وكالة الفضاء اليابانية بتحقيق المرحلة الختامية من التحضيرات لهبوط أول مسبار علمي ياباني "SLIM" على القمر في 20 يناير المقبل. أفادت بذلك وكالة JAXA اليابانية.

ويتوقع أن ينخفض مدار المسبار في 19 يناير حتى 15 كيلومتر فوق سطح القمر. ويجب أن يبدأ الهبوط على القمر الساعة 00.00 يوم 20 يناير بالتوقيت المحلي لينتهي بعد 20 دقيقة، أي الساعة 00.20 ( الساعة 18.20 بتوقيت موسكو).

يذكر أن مسبار SLIM أطلق إلى القمر في 7 سبتمبر الماضي من مطار "تانيغاسيما" في محافظة كاغوسيما بجنوب شرق اليابان.

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ويخصص المسبار بارتفاع 2.4 متر ووزن 200 كيلوغرام لدراسة حفر القمر وتضاريسه بواسطة التكنولوجيات التي تستخدم للتعرف على الوجوه. وتم تزويد المسبار بكاميرا خاصة تسمح بقياس نسبة الحديد وغيره من العناصر الكيميائية في التربة.

وبمقدور المسبار الياباني الهبوط في موقع معيّن من القمر بخطأ لا يزيد عن 100 متر. ويفترض أن تستخدم المعلومات التي سيحصل المسبار عليها لتحقيق برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي.

وفي حال نجاح البعثة القمرية ستصبح اليابان البلد الخامس في العالم الذي يحقق هبوطا على سطح القمر بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين والهند.

المصدر: تاس

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