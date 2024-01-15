عيد الميلاد الـ18 لمنظومتنا الشمسية

مجرتنا هي مجرة ​​درب التبانة. وتقع الشمس في أحد أذرعها الحلزونية، أي في ذراع أوريون-سوان. وتدور معه حول مركز المجرة، وتكمل دورة واحدة في حوالي 250 مليون سنة.

وتعتبر السنة الكاملة سنة مجرّية.

إذن، تنتهي الآن السنة المجرّية القديمة، وتبدأ سنة جديدة، لأن الشمس، جنبا إلى جنب مع الأرض والكواكب الأخرى، وجدت نفسها مرة أخرى في نفس النقطة التي كانت فيها في بداية "العام" الأخير قبل 250 مليون سنة، أي أن النظام الشمسي قام بدورة كاملة حول مركز مجرتنا.

بالطبع، لا يمكن لأحد أن يذكر التاريخ الدقيق أو اليوم أو السنة أو القرن عندما اكتملت الدورة الكاملة أو ستكتمل. ونحن نعلم فقط أن الحدث على وشك الوقوع، ومن الممكن أن يكون ذلك في رأس السنة الجديدة القديمة ( 14 يناير). ولماذا لا؟ - من المحتمل جدا. لذلك، يمكن لأبناء الأرض تبادل التهاني بمناسبة قدوم سنة مجرّية جديدة سعيدة.

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وبالمناسبة، إذا قمت بقياس تاريخ الأرض حسب السنوات المجرية، فيعني ذلك أن عمرها بالفعل 18 عاما مجريا، وهذا هو مقدار الوقت الذي مرت به منذ تكوينها.

تكريما لهذا الحدث الهام، قامت جيسي كريستيانسن، الباحثة في وكالة ناسا، بتصوير مقطع فيديو للرسوم المتحركة. وقد أظهرت طريقنا بين النجوم، وهو نوع من مسار Star Track، حيث توضحه "المعالم التاريخية" التي تمر بها الأرض. وقد أصبحت الديناصورات من هذه المعالم، وعاشت أنواع مختلفة منها على الأرض في أوقات مختلفة.

وظهرت الديناصورات في بداية العام المجري الأخير. وبلغت ذروتها في "مايو ويونيو ويوليو"، أي في الوقت الذي كانت فيه الشمس والأرض على الجانب الآخر من درب التبانة. وحتى شهر "أكتوبر"، لم يكن لدى الديناصورات أي مخاوف، الى أن وصل كويكب عملاق وسقط قبل 66 مليون سنة في خليج المكسيك، مما أدى إلى مقتل الديناصورات وإفساح المجال أمام الثدييات. ثم تكاثر البشر بنهاية "ديسمبر".

ونحن نعيش على الأرض لمدة "أسبوعين" أو حتى أقل من ذلك.

فمَن سيبقى على كوكبنا بحلول نهاية العام المجري القادم؟ هل سيقوم شخص ما بعمل رسوم متحركة جديدة وإظهار ما حدث خلال الـ250 مليون سنة الماضية؟

المصدر: كومسومولسكايا برافدا