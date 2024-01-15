شركة Astrobotic تعلن عودة مركبتها القمرية إلى الأرض

أفادت شركة Astrobotic الأمريكية المصنعة لمركبة Peregrine القمرية بأن المركبة الآن في طريقها إلى الأرض، وستحترق عند دخولها الغلاف الجوي.

وقال الناطق باسم الشركة: "المركبة، حسب تقييماتنا، تسير الآن نحو الأرض ويرجّح أن تحترق في غلافها الجوي. أما هبوطها الناعم على القمر فيعتبر الآن أمرا مستحيلا".

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ويشار إلى أنه قد مرت 6 أيام على إطلاق المركبة إلى الفضاء.

ويذكر أن شركة United Launch Alliance الأمريكية أطلقت يوم 8 يناير الجاري صاروخ "فولكان" من المطار الفضائي في رأس "كانافيرال" بفلوريدا. وكان يفترض أن ينقل الصاروخ إلى القمر حمولة تتضمن بين معدات أخرى منصة Peregrine المخصصة للهبوط على القمر. وبعد مرور بضع ساعات على انفصال الصاروخ عن المنصة حدث عطل، حيث اكتشف الأخصائيون تسرب الوقود، الأمر الذي منع المنصة من الهبوط.

ويعمل أخصائيو الشركة الآن على جمع معلومات أكثر ما دامت المركبة في حالة التشغيل. وكانت شركة Astrobotic المصنعة للمركبة قد أفادت في 11 يناير باستعادة الاتصال بها.

المصدر: تاس