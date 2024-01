اكتشاف هيكل عملاق بعيد "يتحدى فهمنا الحالي للكون"

The discovery of a 2nd ultra-large structure in the remote universe further challenges some of the basic assumptions about cosmology⭐



Research from @missalexialopez presented at the @AAS_Officehttps://t.co/UH1SwkpbKG#astronomy#space#AAS243@UCLanResearch@AAS_Presspic.twitter.com/OFwxIXEKDp