اليابان تطلق صاروخ Н2А يحمل قمرا صناعيا للتجسس

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية JAXA عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل Н2А على متنه القمر الصناعي Kogaku-8 للتجسس.



وتشير الوكالة إلى أنه كان من المقرر إطلاق الصاروخ من مطار تانيغاشيما الفضائي يوم 11 يناير ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية تأجل إطلاقه إلى يوم 12 يناير.

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وتعود ملكية القمر الصناعي Kogaku-8 للحكومة اليابانية ومهمته هي مراقبة سطح الأرض وجمع المعلومات المتعلقة بالمنشآت العسكرية والتحركات والوضع في كوريا الشمالية، وقبل كل شيء المتعلقة بالبرنامج الصاروخي الكوري الشمالي، كما سيجمع المعلومات عن الكوارث الطبيعية. وقد بلغت تكلفة هذا القمر الصناعي 40 مليار ين (275 مليون دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تستخدم في الوقت الحاضر 10 أقمار صناعية لجمع المعلومات والتجسس.

ويعمل الصاروخ Н2А بالوقود السائل. وهذا هو الإطلاق الثامن والأربعون لهذا النوع من الصواريخ. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشغيلها في السنة المالية 2024، التي تبدأ في الأول من أبريل، بعد إطلاق الصاروخ الخمسين منها، حيث سيحل محلها صاروخ Н3 الجديد، الذي من المقرر إطلاقه بعد 15 فبراير من هذا العام.

المصدر: نوفوستي