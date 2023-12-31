معايدة برأس السنة من المدار الفضائي

أرسل رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب وكونستانتين بوريسوف من المحطة الفضائية الدولية، تهانيهم للمواطنين الروس بمناسبة قدوم العام الجديد.

وقال رواد الفضاء في تسجيل مصور إن "هذا العيد هو الأكثر دفئا والأكثر عاطفية في العام"، وهو "يوحد جميع أجيال سكان بلدنا الشاسع"، متمنين للجميع موفور الصحة والنجاح والازدهار.

وأضاف كونونينكو أنه في أيام العيد القادمة، يمكن لأي شخص أن يشارك عائلته وأصدقاءه جزءا من دفء قلبه، وكذلك أن يقدم المساعدة للمحتاجين.

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ويتواجد حاليا في المحطة إلى جانب رواد الفضاء الروس الثلاثة، أمريكيتان هما لورال أوهارا وياسمين مقبلي، ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية الدنماركي أندرياس موغينسن، ورائد الفضاء من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ساتوشي فوروكاوا.

وفي وقت سابق، قال كونونينكو إن رواد الفضاء الموجودين في المحطة سيقدمون هدايا لبعضهم البعض وسيزورون أقسام مختلفة من المحطة للاحتفال بالعيد مع زملائهم.

المصدر: "نوفوستي"