روفر استكشاف القمر الهندي يدخل وضع "السكون الدائم"

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها لم تتمكن من إعادة تنشيط روفر Pragyan الموجود على القمر، وقررت الإبقاء عليه في وضع السكون.

وحول الموضوع قال رئيس المنظمة:" لقد حققت مهمة Chandrayaan-3 نجاحا كبيرا، وهذا يمنحنا الثقة لمواصلة العمل على برامجنا. بعد أسبوعين من جمع البيانات دخلت منصة الهبوط وروفر Pragyan في حالة سبات سريع، لذا نصحت المختصين بإبقائهما في وضع السكون حتى لا ينشطا من جديد، حتى يناما إلى الأبد، لسوء الحظ كنا نأمل أن يخرجا من وضع السكون، لكن هذا لم يحدث".

وأضاف:" يمكن أن يحدث هذا الأمر لأسباب عديدة، وحتى ولو كان من الممكن إعادة تنشيط الروفر القمري، فإن الخبراء على الأرض لن يعلموا بالأمر لأنه كان يتواصل مع المراكز الأرضية من خلال منصة الهبوط التي لا يمكن إخراجها من وضع السكون أيضا.. آمل أن تأتي البيانات التي جمعناها خلال أسبوعين بنتائج علمية رائعة في الأيام المقبلة، ويعمل علماؤنا الآن على ذلك".

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وكانت الهند قد أرسلت روفر Pragyan إلى الفضاء على متن مركبة Chandrayaan 3، وهبط الروفر على سطح القمر بفضل منصة الهبوط Vikram، وقام بأول رحلة له هناك في 23 أغسطس الماضي، وتمكنت الأجهزة الموجودة في الروفر وفي منصة الهبوط من جمع عينات من تربة سطح القمر وتحليلها وإرسال النتائج إلى الأرض.

المصدر: تاس