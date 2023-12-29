الكشف عن موعد إطلاق المحطتين "Luna-27a" و"Luna-27b"

أعلن ليف زيليوني المدير العلمي لمعهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أنه قبل إطلاق Luna-27b، يجب أن تكون Luna-27a قد هبطت على القمر وأكملت بعض المهام.







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ويشير زيليوني في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أنه يجب أن تفصل بين إطلاق المحطتين الفضائيتين Luna-27a وLuna-27b مدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويقول: "نحن لا نخطط لإطلاقها خلال فترة فاصلة لعدة أيام أو أسابيع، كما كان الحال في العهد السوفيتي. أعتقد، أنه مع الأخذ في الاعتبار النوافذ الباليستية، فإن الفرق بين المهام سيكون من ستة إلى تسعة أشهر وعموما في غضون عام واحد".

ويضيف: " من المقرر أن تبقى هذه الأجهزة عاملة في ليالي القمر. لأنه يجب أن نتعلم ونحصل على المعلومات بشأن الصعوبات التي ستواجهنا".

ويعتقد زيليوني أن الخطط التي أعلن عنها يوري بوريسوف بشأن إكمال المهمة في عام 2028 قابلة للتنفيذ، لأن هناك ما يكفي من الوقت لصنع النسختين واختبارهما.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار مهمة Luna-27 من المخطط له تطوير تقنيات للهبوط عالية الدقة وآمنة على سطح القمر، وكذلك إجراء دراسات في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

المصدر: تاس