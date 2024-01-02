الجامعات الروسية تساهم في وضع البرنامج العلمي لمحطة (ROS) المدارية الواعدة

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف، أن عدة مؤسسات وجامعات روسية ستساهم في وضع البرنامج العلمي لمحطة (ROS) التي سترسلها روسيا إلى الفضاء.

وقال بوريسوف في مقابلة مع قناة روسيا-24 التلفزيونية:"من المخطط أن تصبح محطة (ROS) مختبرا دائما لاختبار تقنيات البصريات، وتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء، وفي إطار برنامجها العلمي سيتم إجراء أبحاث طبية وبيولوجية، وسيتم العمل على تطوير أدوية ومواد جديدة".

وأضاف:"لقد وسعنا دائرة المؤسسات التي ستشارك في وضع البرنامج العلمي لهذه المحطة، حيث ستشارك 16 جامعة رائدة في روسيا لوضع برنامج للتجارب والمهام العلمية الجديدة. سنحاول أن نجعل هذا العمل فعالا قدر الإمكان".

وأشارت وكالة "روس كوسموس" في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية (ROS) قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

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وفي فبراير الماضي، أشار نائب كبير المصممين في شركة "إينيرغيا" التابعة للوكالة، فلاديمير كوجِفنيكوف إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة بين عامي 2028 و 2030".

المصدر: تاس