"روس كوسموس": خط التجميع سيزيد من إنتاج الأقمار الصناعية مستقبلا

سيزداد عدد الأقمار الصناعية الروسية في مدار الأرض بمقدار 15 مرة بحلول عام 2036، بفضل إنتاجها الصناعي المتسلسل ومساهمة الشركات الخاصة في تلك العملية.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف في اجتماع استراتيجي عقد في موسكو برئاسة رئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

ونقلت قناة "تليغرام" التابعة للمؤسسة عن بوريسوف قوله:" إن إنتاج الأقمار الصناعية بواسطة خط التجميع (الإنتاج المتسلسل) ومساهمة الشركات الخاصة سيسمح بتوسيع مجموعة الأقمار الصناعية الروسية إلى حد بعيد كي تزداد بحلول عام 2036 بمقدار 15 مرة.

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وأشار بوريسوف في خطاب ألقاه في الاجتماع إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية تضمنت في 1 ديسمبر الجاري 229 قمرا صناعيا، بما في ذلك 163 قمرا صناعيا ذات أهمية اقتصادية واجتماعية.

ويرى بوريسوف أنه يجب الزيادة السريعة لعدد الأقمار الصناعية الروسية في مدار الأرض مع تحسين وتطوير خواصها الاستهلاكية، وذلك بفضل تغيير أجيال الأجهزة الفضائية وانتقالها إلى مستوى يتفق مع أفضل المعايير الدولية .

وقال: "في حال تحقيق المشاريع المخطط لها فإن مستوى توفير البيانات الفضائية في الهيئات والمؤسسات الحكومية الرئيسية سيبلغ ما لا يقل عن 70%، وسينخفض اعتماد الجهات الاستهلاكية الوطنية على خدمات مشغلي الأجهزة الفضائية الأجانب.

ويذكر أن يوري بوريسوف كان قد طرح أمام "روس كوسموس" في أكتوبر الماضي مهمة الانتقال إلى الإنتاج الصناعي المتسلسل للأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن وتيرة إنتاج الأقمار الصناعية في روسيا أدنى بكثير مما هو عليه لدى الدول الكبرى.

المصدر: تاس