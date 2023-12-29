الكشف عن المساحة الإجمالية لصور أقمار Canopus-V الصناعية الروسية

بلغت المساحة الإجمالية للصور التي التقطتها أقمار الاستشعار عن بعد الروسية "Canopus-V" خلال خمس سنوات من عملها في المدار، 1.2 مليار كيلومتر مربع، أي أكثر من ضعف مساحة الأرض.



وتشير مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن: "مجموعة الأقمار الصناعية أكملت مهمتها بنجاح وتستمر في أداء وظائفها بعد انتهاء فترة الضمان. وأنها استلمت وفهرست خلال خمس سنوات من وجودها في الفضاء 187370 مسارا، وصورت 1220449 ألف كيلومتر مربع من سطح الأرض. وبحسب الموسوعة الروسية الكبرى تبلغ مساحة الأرض حوالي 510 ملايين كلم مربع".

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ووفقا للمؤسسة، تستخدم هذه الصور في حل مشكلات اجتماعية واقتصادية مختلفة. فمثلا بمساعدتها يمكن مراقبة الظواهر التي من صنع الإنسان والظواهر الطبيعية، وجرد الأراضي الزراعية، ومراقبة تشييد البنية التحتية، والحالة البيئية للأقاليم، وكذلك مراقبة استخدام الغابات ومراقبة حالتها.

وتجدر الإشارة إلى أن أول قمر صناعي من مجموعة Canopus-V أطلق في يوليو 2012 ، الذي على الرغم من أن مدة خدمته الفعلية هي خمس سنوات، إلا أنه عمل لمدة ثماني سنوات وخرج من الخدمة في عام 2020. وفي يوليو 2017، استمر نشر المجموعة مع إطلاق القمر الصناعي Kanopus-V-IK. وفي الأول من فبراير 2018، تم تجديد المجموعة بالقمرين الصناعيين Kanopus-V رقم 3 و 4. وفي 27 ديسمبر 2018، تم إطلاق القمرين الخامس والسادس من المجموعة.

المصدر: تاس