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روسيا.. اختبار محرك لمركبة فضائية جديدة

الفضاء

روسيا.. اختبار محرك لمركبة فضائية جديدة
Roscosmos
محرك صاروخي
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أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن معهد بحوث الهندسة الميكانيكية في مقاطعة سفيردلوفسك يختبر نموذجا أوليا لمحرك مركبة فضائية مأهولة واعدة.



ويشير المكتب إلى أن رواد الفضاء بمساعدة هذا المحرك يمكنهم التحكم في مسار المركبة الفضائية القادمة.

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وجاء في بيان المكتب: "يجري في معهد بحوث الهندسة الميكانيكية اختبار محرك صاروخي جديد يعمل بوقود بيروكسيد الهيدروجين لمركبة فضائية مأهولة واعدة. وتجري حاليا اختبارات التطوير، يصاحبها تصنيع المحركات لاستكمال نموذج إطلاق الصاروخ ونموذج وحدة الهبوط ونماذج أخرى. ومن المقرر بعدها إجراء الاختبار الناري للمحرك".

ويذكر أن المعهد يجري منذ عام 2020 دراسات لمحركات صاروخية 85 بالمئة من وقودها بيروكسيد الهيدروجين الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة بالنظافة والأجهزة والمعدات التكنولوجية.

روسيا.. اختبار محرك لمركبة فضائية جديدة
Sputnik
مجسم المركبة "فيديراتسيا"

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب لم يحدد نوع المركبة الفضائية الماهولة التي يدور عنها الحديث، ولكن من المعلوم أنه منذ عام 2009 بدأ الخبراء في روسيا بتصميم مركبة فضائية أطلق عليها اسم "فيديراتسيا" ومن ثم "أريول"، التي كان من المقرر إطلاقها عام 2015، والآن من المنتظر إطلاقها في 2028-2029.

المصدر: نوفوستي

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