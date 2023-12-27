روسيا تطلق ثاني قمر عسكري لها خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمر عسكري جديد إلى الفضاء، ليكون القمر الثاني الذي تطلقه خلال أسبوع من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة:"يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري، وفي تمام الساعة 10:03 صباحا بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية قمرا عسكريا جديدا إلى الفضاء. استخدم في عملية الإطلاق صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz-2.1v".

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وكانت وزراة الدفاع الروسية قد أطلقت في 21 ديسمبر الجاري أيضا قمرا عسكريا من نفس القاعدة، وأشارت قناة "زفيزدا" على تليغرام إلى أن القمر وضع في مداره المطلوب، وبدأت عملية التحكم به من المراكز الأرضية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: تاس +وكالات روسية