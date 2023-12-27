بوريسوف: انتهاء اختبارات المجمع الصاروخي "سويوز-2"

أعلن يوري بوريسوف مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" عن انتهاء اختبارات مجمع صواريخ "سويوز-2" في مطار فوستوتشني الفضائي.





ووفقا له، عمليا اجتاز مجمع الإطلاق والمجمعات التقنية جميع الاختبارات التجريبية تقريبا. بالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل إعداد جميع الوثائق التشغيلية اللازمة والحسابات.

إقرأ المزيد

ويقول: "سيبدي إعجابه كل من يشاهد هذا البناء الضخم".

ويضيف أنه سيتم إطلاق أول صاروخ نقل ثقيل من طراز "أنغارا" من مطار فوستوتشني الفضائي في شهر مارس عام 2024 المقبل.

ويقول: "صاروخ Angara-5 القتالي إلى جانب وحدة التعجيل D، في الطريق فعلا، وستصل إلى المطار الفضائي، ونأمل أن نحقق في الربع الأول من شهر مارس، أول عملية إطلاق من منصة الإطلاق. أي ستبدأ حياة جديدة في فوستوشني".

ووفقا له، المرحلة الثانية من إنشاء المطار الفضائي ومنشأته الرئيسية - المجمع الخاص لإطلاق أنغارا-5 - "جاهزة بنسبة 100 بالمئة تقريبا".

وتجدر الإشارة إلى أن بوريسوف كان قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن اختبارات الطيران لصواريخ "أنغارا 1 و2" و"أنغارا-5" ستنتهي عام 2024. وهذا كما قال، سيساعد روسيا على تعزيز إمكاناتها الفضائية. وبالإضافة إلى ذلك ستنتهي عمليات إنشاء المرحلة الأولى من مطار فوستوتشني الفضائي التي بدأت عام 2012.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"