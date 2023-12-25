"سبيس إكس" تعلن إطلاق قمرين ألمانيين لاستطلاع الأرض

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها أطلقت صاروخا من نوع Falcon 9 حمل إلى مدارات الأرض قمرين صناعيين عسكريين تابعين لوزارة الدفاع الألمانية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ أطلق يوم الأحد الماضي من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، تمام الساعة 05:11 بالتوقيت المحلي (16:11 بتوقيت موسكو).

وحمل الصاروخ على متنه قمري SARah 2 وArah 3 الذين سيكملان عمل قمر SARah 1 الذي أطلق صيف عام 2022، لتشكل هذه الأقمار معا كوكبة SAR-Lupe.

إقرأ المزيد

تم تجهيز قمري SARah 2 وSArah 3 بهوائيات مكافئة لاستقبال وبث الإشارات اللاسلكية، ويمكنهما بث الصور بجودة عالية إلى الأرض.

المصدر: تاس