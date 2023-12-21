روسيا تطلق قمرا عسكريا جديدا إلى الفضاء (فيديو)

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن نجاح عملية إطلاق قمر عسكري روسي جديد إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة في قناتها على تليغرام:"أطلقت القوات الجو فضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية قمرا جديدا إلى مدارات الأرض، القمر أرسل إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع Soyuz-2.1b، تم إطلاقه اليوم الخميس من قاعدة بليسيتسك الفضائية، تمام الساعة 11:48 بتوقيت موسكو".

وأشارت قناة "زفيزدا" على تليغرام إلى أن القمر وضع في مداره المطلوب، وبدأت عملية التحكم به من المراكز الأرضية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أطلقت قمرا عسكريا آخر من قاعدة بليسيتسك في 25 نوفمبر الماضي، وفي اليوم التالي تم وضع القمر في مداره المحدد، كما أجرت عمليات إطلاق أخرى من القاعدة المذكورة بداية أغسطس ونهاية أكتوبر العام الجاري.

المصدر: فيدوموستي+وكالات روسية