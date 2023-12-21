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الأحوال الجوية تمنع انفصال "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

الأحوال الجوية تمنع انفصال
NASA
المركبة "دراغون"
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قررت ناسا مرة أخرى تأجيل انفصال مركبة الشحن "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة هبوطها على المنصة العائمة.

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ويذكر أنه كان من المقرر انفصال المركبة "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية يوم الأربعاء 20 ديسمبر الجاري. والآن اتفقت ناسا مع شركة سبيس إكس المالكة للمركبة على انفصالها في الساعة 17.05 يوم الخميس 21 ديسمبر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 1.05 يوم الجمعة بتوقيت موسكو)، بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الهبوط قبالة سواحل فلوريدا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو التأجيل السادس لإنفصال المركبة "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس

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