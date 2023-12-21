النشاط الشمسي ينهي مهمة مسبار ناسا NEOWISE

بعد أكثر من عقد من البحث عن الكويكبات والمذنبات، أصبحت أيام مهمة NEOWISE التابعة لناسا معدودة رسميا.

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وأعلن مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا (JPL) للتو أن مهمة "مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع النطاق للأجسام القريبة من الأرض" (NEOWISE) ستنتهي في غضون بضع سنوات فقط. ويتوقع مخططو مهمة مختبر الدفع النفاث أن النشاط الشمسي سيسحب التلسكوب الفضائي خارج المدار، ويحرقه في الغلاف الجوي للأرض، بحلول عام 2025.

وقال جوزيف ماسيرو، عالم الكواكب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ونائب الباحث الرئيسي في NEOWISE، في بيان: "لقد خططت المهمة لهذا اليوم منذ فترة طويلة".

وتعد NEOWISE المهمة الحالية للمركبة الفضائية WISE (مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسعة النطاق)، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2009 لرسم خريطة للسماء بالأشعة تحت الحمراء، واكتشاف النجوم والمجرات البعيدة بالإضافة إلى المذنبات والكويكبات القريبة من الأرض.

لكن WISE كان يعمل دائما لفترة زمنية محدودة، وفي أكتوبر 2010، نفد الهيدروجين الذي تحتاجه المركبة الفضائية لتبريد أجهزة الكشف بالأشعة تحت الحمراء الأربعة. لكن تلك لم تكن النهاية.

وقررت وكالة ناسا إغلاق اثنين من أجهزة الكشف الأربعة التابعة لـ WISE وإعادة تركيز ملاحظاتها على الأجسام القريبة من الأرض، والتي ما يزال بإمكانها اكتشافها، في مهمة ما بعد التبريد الجديدة NEOWISE.

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وعلى الرغم من أن المركبة الفضائية رصدت العديد من الكويكبات والمذنبات التي لم تشاهد من قبل، بما في ذلك أول كويكب تم اكتشافه ويشترك في مدار الأرض، إلا أن ناسا أغلقت التلسكوب في نهاية المطاف في فبراير 2011.

ولكن بعد ذلك، في ديسمبر 2013، أيقظت ناسا التلسكوب من السبات لمنح NEOWISE حياة أخرى، هذه الحياة المخصصة لدعم جهود الدفاع عن الكواكب. ومنذ ذلك الحين، اكتشفت المهمة 215 كويكبا ومذنبا، بما في ذلك C/2020 F3 (المعروف أيضا باسم NEOWISE)، والذي أصبح في عام 2020 مرئيا بالعين المجردة.

وللأسف، تواجه المركبة الفضائية NEOWISE الآن تهديدا وجوديا أكبر بكثير من نقص المبرد.

والنشاط الشمسي الآن في مرحلة الصعود من دورته التي تبلغ 11 عاما. ويؤدي الارتفاع الكبير في التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية إلى تسخين الغلاف الجوي للأرض وتوسيعه، ما يسحب التلسكوب إلى الأسفل. ويتوقع علماء الفلك أنه بحلول عام 2025، لن يكون التلسكوب قابلا للاستخدام.

وقال ماسيرو: "بعد عدة سنوات من الهدوء، بدأت الشمس تستيقظ من جديد. نحن تحت رحمة النشاط الشمسي، ومع عدم وجود وسيلة لإبقائنا في المدار، فإن NEOWISE الآن يعود ببطء إلى الأرض".

المصدر: سبيس