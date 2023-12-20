ناسا ترصد مجموعة من النجوم تشبه "شجرة عيد الميلاد"!

رصدت وكالة ناسا ما يشبه شكل شجرة عيد الميلاد خارج هذا العالم، تتمثل في مجموعة ضخمة من النجوم الفتية على بعد 2500 سنة ضوئية من الأرض.

ولوّن علماء الفلك الغاز الموجود في السديم باللون الأخضر لمحاكاة لون الصنوبر على شجرة الميلاد، وقاموا بتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة بحيث يكون الجزء العلوي من الشجرة باتجاه أعلى الصورة.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶



Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77pic.twitter.com/HrnrmxRyd7 — NASA (@NASA) December 19, 2023

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وقالت وكالة ناسا إنها أحدث صورة لمجموعة "شجرة عيد الميلاد" التي التقطها مرصد Chandra.

وتم تصميم التلسكوب الفضائي للكشف عن انبعاث الأشعة السينية من مناطق الكون شديدة الحرارة، مثل النجوم المنفجرة والمجرات والمواد المحيطة بالثقوب السوداء.

وتقع "الشجرة الكونية" داخل NGC 2264، الواقعة في كوكبة وحيد القرن الغامضة Monoceros.

وتتعرض النجوم الفتية في تلك المنطقة لتوهجات قوية في الأشعة السينية، وأنواع أخرى من الاختلافات التي تظهر في أنواع مختلفة من الضوء.

وتم تدوير الصورة بنحو 150 درجة من المعيار الفلكي للشمال متجه إلى الأعلى.

وقالت ناسا: "هذا التحول يضع قمة شكل الشجرة المخروطية تقريبا بالقرب من الجزء العلوي من الصورة، على الرغم من أنه لا يعالج الرقعة العارية الطفيفة في أغصان الشجرة في أسفل اليمين، والتي ربما ينبغي توجيهها إلى الزاوية".

المصدر: ديلي ميل