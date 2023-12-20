شركة Blue Origin تطلق بنجاح مركبة فضائية شبه مدارية

أطلقت شركة Blue Origin بنجاح المركبة شبه المدارية New Shepard بعد توقف استمر لأكثر من سنة بسبب فشل عملية الإطلاق السابقة.

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ويشير موقع الشركة إلى أن عملية الإطلاق جرت في المطار الفضائي القريب من فان هورن بولاية تكساس في الساعة 11.41 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 19.41 بتوقيت موسكو)، وتحمل المركبة ضمن مهمة NS-24 على متنها 33 جهازا ومعدات للأعمال العلمية والبحثية.

ويذكر أن الإطلاق السابق للمركبة New Shepard كان في شهر سبتمبر عام 2022، ولكن نتيجة لأسباب فنية حدثت في عمل صاروخ النقل، انفصلت كبسولة الشحن مبكرا، وهبطت بنجاح بواسطة المظلات على الأرض. كانت هذه الكبسولة تحمل معدات وأجهزة لوكالة ناسا وشركات خاصة. وبعد أن أكملت ناسا التحقيق في الحادث في سبتمبر 2023، أمرت الشركة بإجراء أكثر من 20 تحسينا على تصميم المركبة.

وتجدر الإشارة إلى أن مالك أمازون جيف بيزوس أسس شركة Blue Origin عام 2000. لإنتاج المركبات الفضائية وصواريخ النقل الثقيلة، ومحركات الصواريخ.

المصدر: تاس