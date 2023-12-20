اليابان تدرس حماية الأرض من الكويكبات باستخدام مسبار هايابوسا-2

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أنها ستعمل على حماية الأرض من الكويكبات باستخدام مسبار هايابوسا-2.

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وتشير صحيفة Yomiuri، إلى أن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "JAXA" تختبر "حماية الكوكب" ضد الكويكبات باستخدام مسبار هايابوسا-2.

ووفقا للصحيفة، ستكون للمسبار القدرة على تغيير مسار جرم سماوي غير كبير قد يشكل خطورة على كوكب الأرض. ومن المقرر اختبار هذه التكنولوجيا عام 2026، عندما يحلق في شهر يوليو 2026 الكويكب 2001CC21 الذي قطره حوالي 700 متر بالقرب من الأرض بسرعة 5 كلم في الثانية.

وتشير الصحيفة إلى أن: "هذه مهمة معقدة لا يمكن تكرارها بمجرد الانتهاء منها، ولكن استعراض تكنولوجيا الاقتراب بدقة في المدار المحدد، ستؤدي إلى اكتساب تكنولوجيا للدفاع عن الأرض التي ستسمح للمسبار بضرب الجسم المستهدف وتغيير مسار تحليق جرم سماوي صغير على وشك الاصطدام بالأرض".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"