الصين تخطط لتركيب مجموعة تلسكوبات جديدة في القارة القطبية الجنوبية

أعلنت وكالة "شينخوا" أن الصين تخطط لتركيب مجموعة من التلسكوبات الجديدة حول القطب الجنوبي، وأكملت التشغيل التجريبي للنموذج الأولي لهذه التلسكوبات.

تبعا للوكالة فإن مجموعة تلسكوبات "تيانمو" للمراقبة الفلكية التي تعمل الصين على مشروع لاستحداثها، ستتكون من 100 تلسكوب صغير القطر وواسع النطاق في منطقة القطب الجنوبي، حيث يغطي كل تلسكوب من السماء مساحة تبلغ 10000 درجة مربعة.

وأشار مصممو هذه التلسكوبات في مرصد مرصد شانغهاي الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إلى أن التلسكوبات الجديدة ستقوم بالمراقبة المستمرة خلال الليل القطبي كل عام.

نقل النموذج التجريبي للتلسكوبات المذكورة إلى محطة تشونغشان الصينة خلال البعثة العلمية التاسعة والثلاثين التي أرسلتها الصين إلى القطب الجنوبي، وابتداء من 20 فبراير 2023، أكمل النموذج الأولي عمليات مراقبة خالية من المشاكل لمدة 248 يوما متتاليا، ليحصل على كمية كبيرة من البيانات خلال الليل القطبي في القطب الجنوبي.

إقرأ المزيد

ومن جهته أشار تشو دان، كبير مصممي النموذج الأولي من مرصد شانغهاي الفلكي إلى أن النموذج الأولي يعتبر أول أداة مراقبة فلكية صينية في القارة القطبية الجنوبية تعتمد على تكنولوجيا جهاز المسح الضوئي الانجرافي المزدوج التي تسمح للتلسكوب بتتبع الأجرام السماوية بدون آلية دفع.

المصدر: شينخوا