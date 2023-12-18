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للمرة الخامسة.. ناسا تؤجل انفصال "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

للمرة الخامسة.. ناسا تؤجل انفصال
Globallookpress ZUMAPRESS.com/ESA
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أجلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للمرة الخامسة انفصال مركبة الشحن الفضائية Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير موقع ناسا الإلكتروني إلى أن انفصال المركبة "دراغون" تأجل إلى الساعة 17.05 يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 1.05 يوم الأربعاء بتوقيت موسكو).

ويذكر أنه وفقا للخطة المعتمدة كان من المقرر انفصال المركبة "دراغون" قبل خمسة أيام. ولكنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة هبوطها في المحيط الأطلسي بالقرب من فلوريدا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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