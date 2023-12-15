الصين تنجح للمرة الثالثة في إطلاق طائرة فضائية متعددة الاستخدام

أطلقت الصين مركبة جو-فضائية تجريبية متعددة الاستخدام، وفق ما أفادت به وكالة Xinhua الصينية أمس الخميس.

وبحسب الوكالة فإن صاروخ CZ-2F انطلق من مطار "جيوتشيوان" الفضائي شمال البلاد وقام بإيصال الطائرة الفضائية إلى مدارها.

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ويشار إلى أن الطائرة الفضائية ستظل بعض الوقت في مدار الأرض حيث سيتم اختبار مهام البعثة الفضائية المتعددة الاستخدام وغيرها من التجارب العلمية لأغراض الفضاء السلمي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تطلق فيها الصين الطائرة الفضائية، إذا سبق وأن أطلقتها للمرة الأولى في 4 سبتمبر عام 2020، وحينها عادت المركبة بعد يوم واحد إلى الأرض. أما الرحلة الفضائية الثانية للطائرة الفضائية فاستمرت من 4 أغسطس عام 2022 إلى 8 مايو عام 2023.

يذكر أن طول صاروخ CZ-2F يبلغ 52 مترا، قطره 3.8 متر. وبمقدوره إيصال 8.6 متر من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض.

المصدر: تاس