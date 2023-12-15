الهند تتوقع إطلاق مهمة لنقل التربة القمرية إلى الأرض في غضون أربع سنوات

أفاد شريهاندرا بانيكر سومناتخ رئيس وكالة الفضاء الهندية أن نقل تربة القمر إلى الأرض ستكون مهمة معقدة لأنها تتضمن مراحل إضافية.



ووفقا له، تتوقع الوكالة أن يكتمل في غضون أربعة أعوام إعداد وإطلاق مهمة لنقل عينات من التربة القمرية إلى الأرض.

إقرأ المزيد

ويشير سومناتخ، إلى أن المركبة القمرية الهندية هبطت بنجاح شهر أغسطس الماضي على سطح القمر. ولكن مهمة نقل عينات من تربة القمر إلى الأرض ستكون أكثر تعقيدا، لأنها تتضمن مراحل إضافية، وتتطلب تقنيات أوتوماتيكية أكثر تعقيدا.

ويقول في تصريح لوكالة PTI الهندية للأنباء: "نعمل في الوقت الحاضر على وضع خطة هذه المهمة ونأمل إكمالها في غضون أربع سنوات. وهذا هدفنا".

وتطرق رئيس وكالة الفضاء الهندية إلى مسألة إنشاء محطة فضائية هندية، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده ناريندرا مودي رئيس الوزراء في نوفمبر الماضي حول خطط تطوير برنامج الفضاء، الذي اتفق المشاركون فيه على إنشاء محطة فضائية وطنية مأهولة بحلول عام 2035. ووفقا له يمكن إطلاق الوحدة الأولى لهذه المحطة إلى المدار بحلول عام 2028، حيث ستعمل في البداية كمحطة أوتوماتيكية، وبحلول عام 2035 ستصبح صالحة للسكن، بعد أن تجهز الهند صواريخ النقل اللازمة لهذه المهمة.

المصدر: تاس