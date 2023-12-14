ناسا تنشر فيديو مذهلا لعودة كبسولة "أوريون" إلى الغلاف الجوي للأرض

إحياء للذكرى السنوية الأولى لعودة كبسولة "أوريون" الغير المأهولة التابعة للمهمة القمرية "أرتميس 1" إلى الأرض، نشرت ناسا مقطع فيديو، يوم الاثنين، يظهر مشاهد جديدة لهذا الحدث.

وفي 11 ديسمبر 2022، عادت كبسولة "أوريون" الغير المأهولة، التابعة لوكالة ناسا، بأمان إلى الأرض، لتنهي بنجاح مهمة القمر "أرتميس 1" التاريخية.

One year ago today, NASA’s Orion spacecraft reentered the atmosphere after completing a 1.4 million-mile, 25.5 day #Artemis I mission around the Moon. View the full length video here: https://t.co/0Rn7eRETuapic.twitter.com/gX95N8Kz5J — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) December 11, 2023

وكانت تلك العودة للوطن مثيرة كما يُظهر مقطع الفيديو من "أوريون"، حيث سجلت الكبسولة هبوطها المروع عبر الغلاف الجوي للأرض، ما ترك أثرا من النار في السماء.

وسلطت وكالة ناسا الضوء على هذه اللقطات المذهلة يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، ونشرت مقطعا مدته دقيقة واحدة على منصة "إكس" وربطته بمقطع فيديو إعادة دخول "أوريون" الكامل مدته 25 دقيقة.

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وانطلقت مهمة "أرتميس 1" في 16 نوفمبر 2022، عندما حمل صاروخ ضخم من نظام الإطلاق الفضائي (SLS) كبسولة "أوريون" الغير المأهولة وأقلع بنجاح من منصة الإطلاق 39-B من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وكان هذا أول إطلاق على الإطلاق لنظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وهو أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليا، والثاني فقط لأوريون.

وقامت الكبسولة برحلة تجريبية قصيرة إلى مدار الأرض في عام 2014، وهي رحلة قصيرة استخدمت فيها صاروخ United Launch Alliance Delta IV الثقيل.

ووصلت "أوريون" إلى مدار حول القمر في 25 نوفمبر 2022 وبقيت هناك لمدة أسبوع تقريبا قبل بدء الرحلة الطويلة للعودة إلى الأرض.

وفي 11 ديسمبر، اصطدمت الكبسولة بالغلاف الجوي السميك لكوكبنا بسرعة تبلغ نحو 39400 كم في الساعة (24500 ميل في الساعة)، ما يشكل تحديا قويا لدرعها الحراري، وهو الأكبر من نوعه على الإطلاق.

وتستعد وكالة ناسا الآن لرحلة "أرتميس 2"، وهي أول رحلة مأهولة في برنامج "أرتميس". مثل "أرتميس 1"، ستستخدم نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة "أوريون". وسترسل المهمة القادمة أربعة رواد فضاء، وهم ريد وايزمان من وكالة ناسا، وفيكتور غلوفر، وكريستينا كوخ، وجيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية، حول القمر والعودة إلى الأرض.

ومن المقرر مبدئيا إطلاق مهمة "أرتميس 2" في عام 2024. وستتبعها مهمة "أرتميس 3" التي ستنزل رواد فضاء على سطح القمر في أواخر عام 2025 أو 2026، إذا سارت الأمور وفقا للخطة.

المصدر: سبيس