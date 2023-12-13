"في فضاء الروح الروسية".. أول معرض للصور في الفضاء

أقيم على متن محطة الفضاء الدولية لأول مرة معرض "في فضاء الروح الروسية" للصور الفوتوغرافية.

أفاد بذلك المراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية ورائد الفضاء أوليغ كونونينكو الذي قال إن "معرض "في فضاء الروح الروسية" عبارة عن رسالة إلى البشرية وشعوب بلادنا حول القيم التي نشاركها".

وتضمن المعرض 12 صورة فوتوغرافية للمصورين الروس، بما فيه صورة الفنان فلاديمير كوبيلوف "أيقونة مريم العذراء" من مشروع "ذهب الأيقونة الروسية"، صورة الفنان بانكراتي "شتلات" من مشروع "جزيرة فالعام الرائعة، دير فالعام بعيون رهبانه"، صورة الفنان ألكسندر لفوف "الدير المقدس" من مشروع "المواسم الروسية، دير الثالوث للقديس سيرغي"، مجموعة صور "المجمع التذكاري للجندي الروسي في مدينة رجيف" من مشروع "ذاكرة السماء"، صورة الفنان فاديم غيبنرايتر"ليلك" وغيرها.

وتضمن المعرض أيضا صورة لرائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو "قلب روسيا" التي تعرض مدينة موسكو كما تبدو من الفضاء.

تم التقاط الصور، التي يبلغ حجمها 25 × 27 سم، باستخدام ورق صور فوتوغرافية خاص من نوع (سيباكروم)، مما يضمن سلامة المطبوعات لسنوات عديدة.

وقال أوليغ كونونينكو إن المشاركين في المعرض هم أساتذة التصوير الفوتوغرافي وغيرهم من العاملين في مختلف المهن، الذين يُظهرون من خلال أعمالهم المصورة الطبيعة الفريدة لعالمنا، وطبيعة روحنا المليئة بالمحبة والاحترام والتمجيد لأرضهم ووطنهم.

وأضاف أنه بعد العودة إلى الأرض، سيتم عرض الصور في مختلف المتاحف الروسية، وبعد ذلك في معارض خارج روسيا، وسيتم أيضا تصوير فيلم وثائقي عن المشروع وأبطاله الذين كرسوا حياتهم لخدمة الفن الوطني، وخلق صور "فضاء الروح الروسية".

وقد تم تنظيم المعرض من قبل مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وصندوق "باريشنيكوف" لتطوير فن التصوير ومركز "برولاب" للفنون الجميلة.

المصدر: تاس