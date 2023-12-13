بعد توقف دام لأكثر من عام.. Blue Origin تعاود إطلاق مركباتها الفضائية

أعلنت شركة Blue Origin الأمريكية عن نيتها إطلاق مركبة New Shepard الفضائية قريبا، لتعاود عمليات الإطلاق التي كانت قد أوقفتها منذ أكثر من عام.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها على شبكة "X" للتواصل الاجتماعي:"نخطط لأن تكون نافذة الإطلاق القادمة لمركبة New Shepard في 18 ديسمبر العام الجاري، سيكون على متن المركبة 33 حمولة مخصصة للأعمال البحثية والعلمية".

وكانت شركة Blue Origin قد أطلقت مركبة من نوع New Shepard على متن صاروخ متعدد الاستخدامات في 12 سبتمبر 2022، وكان على متن المركبة بعض المعدات العلمية التي كان من المفترض إيصالها إلى ارتفاع شبه مداري، لكن بعد دقائق قليلة من الإقلاع تم اكتشاف مشكلات فنية، وقرر الخبراء فصل المركبة عن الصاروخ قبل الموعد المحدد، وعادت المركبة وهبطت على الأرض بنجاح باستخدام المظلات، إذ كان على متنها بعض المعدات العلمية التابعة لوكالة ناسا وبعض الشركات الخاصة.

إقرأ المزيد

وفي سبتمبر العام الجاري أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها استكملت التحقيقات المتعلقة بالحادثة المذكورة، وأمرت Blue Origin بإجراء أكثر من 20 تحسين على تصميم مركبات New Shepard.

تأسست Blue Origin عام 2000 على يد مالك Amazon جيف بيزوس، وتنتج هذه الشركة المركبات الفضائية وصواريخ الفضاء القادرة على نقل حمولات كبيرة، كما تعمل في مجال إنتاج محركات صواريخ الفضاء.

المصدر: تاس