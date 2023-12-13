رئيس "روس كوسموس" يدعو إلى عدم نسخ إنجازات أجنبية في مجال الفضاء

دعا مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف إلى استبعاد النسخ الأعمى لإنجازات أجنبية في مجال الفضاء والتركيز على تطوير المشاريع الوطنية الطموحة.

واستشهد يوري بوريسوف بتجربة مركبة "بوران" الفضائية السوفيتية، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 35 عاما على إطلاقها.

وقال في الاجتماع العام لأكاديمية العلوم الروسية إنه ينبغي استبعاد النسخ الأعمى للإنجازات الأجنبية تماما عند تحقيق مشاريع واسعة النطاق في الصناعة الفضائية الروسية.

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وأضاف :"عند اتخاذ قرارات بشأن تنفيذ المشاريع واسعة النطاق من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نركز على المستقبل وعلى الأهداف الطموحة التي يجب علينا تحقيقها، وتحديد ما هي المهمة الكبيرة التي نريد حلها. ومع ذلك، فإن تحديد الأهداف في علمنا يجب أن يستبعد التكرار الأعمى للإنجازات الأجنبية واتباع خطى الآخرين".

وكمثال على ذلك، استشهد بوريسوف بمركبة "بوران" الفضائية السوفيتية المتعددة الاستخدام، وهو المشروع الذي تم تحقيقه بفضل العمل المتفاني للمشاركين فيه، وقد تم تحقيقه ببراعة. وتمكن المهندسون السوفيت آنذاك لأول مرة من تصنيع مركبة فضائية غير مأهولة كان بإمكانها العودة إلى الأرض والهبوط أوتوماتيكيا تماما، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هناك موارد في البلاد لتحقيق المزيد من تطوير المشروع، وقد أظهر مسار التاريخ اللاحق أن المشكلة الرئيسية التي حددت مصير هذا المشروع، هي الافتقار إلى تحديد الأهداف بشكل مناسب والنظام الوظيفي لهذا المجمع الفضائي".

كما دعا رئيس "روس كوسموس" المتخصصين الروس إلى تعلم كيفية الاستفادة من خبرات الآخرين، كما دعا إلى طرح أهداف طموحة وتطوير مشاريع اختراقية لا مثيل لها في العالم والمضي قدما. وأشار في هذا السياق إلى المشروع الروسي الجريء للقاطرة النووية الفضائية التي من شأنها حل مشكلة نقل البشر إلى القمر من دون الاستعانة بصواريخ فضائية غالية الثمن وفائقة الثقل.

المصدر: تاس