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ناسا ترصد نجما متفجرا كـ"زينة شجرة عيد الميلاد"!

الفضاء

ناسا ترصد نجما متفجرا كـ
@NASAWebb
صورة تعبيرية
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تحتفل وكالة ناسا بموسم الأعياد بصور لبقايا نجم مستعر أعظم، التقطه تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

ويتألق النجم، المسمى Cassiopeia A (Cas A)، بشكل ساطع على بعد حوالي 11000 سنة ضوئية من الأرض، ما يجعله يبدو وكأنه زخرفة أكثر ملاءمة لشجرة عيد الميلاد.

وتُظهر صور ناسا الغلاف الداخلي لغبار النجم، الذي يبدو مثل دخان نار ينبعث منه ألوان برتقالية وحمراء زاهية، لكن كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) تُظهر بقايا Cas A التي تعكس روح الأعياد.

وقالت ناسا في بيان صحفي إن صورة Cas A تأتي كجزء من التعاون مع البيت الأبيض "لعرض السحر والعجب والبهجة" لموسم العطلات.

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وتُظهر صورة NIRCam عرضا أكثر تفصيلا لـ Cas A الذي يعطي لونا أرجوانيا مرئيا يشبه الماس، ولكنه يمثل في الواقع غازا متأينا.

وقال داني ميليسافليفيتش، من جامعة بوردو، الذي قاد فريق البحث في بيان صحفي لوكالة ناسا، إن Cas A انفجر قبل حوالي 340 عاما، تاركا وراءه "خيوطا تشبه شظايا الزجاج الصغيرة".

وأطلق الفريق على Cas A لقب الوحش الأخضر بسبب وجود حلقة خضراء تمتد على طول الجانب الأيمن من التجويف المركزي للنجم.

وهذه هي المرة الأولى التي تلتقط فيها ناسا صورة عالية الدقة لـ Cas A والتي "لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقا بهذه الأطوال الموجية"، وتُظهر تفاصيل حواف النجم المتوسعة وهي تصطدم بالغاز الذي أطلقه قبل انفجاره.

وأظهر اكتشاف Cas A أصغر بقايا معروفة لنجم مستعر أعظم منفجر في مجرتنا، ومن خلال مراقبة محتوى الغبار، قالت ناسا إنها يمكن أن تساعد علماء الفلك على فهم كيفية إنشاء الكواكب.

المصدر: ديلي ميل

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