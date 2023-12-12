سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي، في موسكو أن سكان روسيا وبعض مناطق الكرة الأرضية سيلحظون ظاهرة فلكية مميزة قريبا.

وقالت الخدمة الصحفية للمركز لوكالة "تاس" الروسية:"في ليلة 13 إلى 14 ديسمبر الجاري، من المتوقع أن يشهد سكان بعض مناطق الكرة الأرضية زخات نيزكية جميلة في السماء، ستكون أقوى زخات للشهب هذا العام من كوكبة الجوزاء، هذه الظاهرة تدعى شهب التوأميات أو ما تعرف بـ Geminids، ومن المتوقع أن يصل عدد الشهب التي ستظهر في السماء إلى 150 شهابا كل ساعة، الظاهرة ستكون مرئية طوال الليل فوق خط الأفق عند النظر نحو الجنوب، وسيتمكن من رؤيتها سكان جميع مناطق روسيا في حال كانت ظروف الطقس مناسبة".

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وتبعا للمركز فإن أعداد الشهب المتساقطة التي تظهر في Geminids تفوق أعداد الشهب التي تظهر في الزخات النيزكية الأخرى التي نلحظها كل عام، وتتميز هذه الشهب بأنها بيضاء ناصعة، وتظهر في السماء على شكل أجسام تحترق في الغلاف الجوي للأرض.

وفي ليلة ذروة تساقط الشهب المذكورة سيكون القمر قريبا من الاكتمال ليصبح بدرا، لذا فإن الضوء في السماء سيعيق عملية مراقبة الشهب قليلا.

المصدر: تاس