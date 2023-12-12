 
مباشر

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا
Legion-Media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wl0l

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي، في موسكو أن سكان روسيا وبعض مناطق الكرة الأرضية سيلحظون ظاهرة فلكية مميزة قريبا.

وقالت الخدمة الصحفية للمركز لوكالة "تاس" الروسية:"في ليلة 13 إلى 14 ديسمبر الجاري، من المتوقع أن يشهد سكان بعض مناطق الكرة الأرضية زخات نيزكية جميلة في السماء، ستكون أقوى زخات للشهب هذا العام من كوكبة الجوزاء، هذه الظاهرة تدعى شهب التوأميات أو ما تعرف بـ Geminids، ومن المتوقع أن يصل عدد الشهب التي ستظهر في السماء إلى 150 شهابا كل ساعة، الظاهرة ستكون مرئية طوال الليل فوق خط الأفق عند النظر نحو الجنوب، وسيتمكن من رؤيتها سكان جميع مناطق روسيا في حال كانت ظروف الطقس مناسبة".

إقرأ المزيد
حطام ناتج عن مذنب قريب من الأرض يؤدي إلى تشكل أمطار نيزكية جديدة هذا الأسبوع
حطام ناتج عن مذنب قريب من الأرض يؤدي إلى تشكل أمطار نيزكية جديدة هذا الأسبوع

وتبعا للمركز فإن أعداد الشهب المتساقطة التي تظهر في Geminids تفوق أعداد الشهب التي تظهر في الزخات النيزكية الأخرى التي نلحظها كل عام، وتتميز هذه الشهب بأنها بيضاء ناصعة، وتظهر في السماء على شكل أجسام تحترق في الغلاف الجوي للأرض.

وفي ليلة ذروة تساقط الشهب المذكورة سيكون القمر قريبا من الاكتمال ليصبح بدرا، لذا فإن الضوء في السماء سيعيق عملية مراقبة الشهب قليلا.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا