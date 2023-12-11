إطلاق قمر صيني جديد لرصد الأرض

أعلنت وكالة شينخوا أن الصين نجحت بإطلاق قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في منشور للوكالة:"أطلقت الصين بنجاح يوم الأحد الماضي، قمر Yaogan-39 الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد. جرت عملية الإطلاق من مركز Xichang الفضائي، تمام الساعة 09:58 بالتوقيت المحلي (04:58 بتوقيت موسكو)".

وتبعا للوكالة، فإن القمر أطلق باستخدام صاروخ صيني من نوع Long March-2D، لتكون هذه المرة الـ500 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي.

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توفر أقمار Yaogan-39 إمكانية التقاط صور عالية الدقة في أي مكان على الأرض على مدار اليوم، ويمكن استخدامها في الاستكشاف الجيولوجي ومشاريع التخطيط الحضري والقياسات الزراعية والبيئية والإنذار بالكوارث.

وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، وأطلقت العديد من الأقمار إلى مدارات الأرض، فضلا عن إطلاقها لمحطتها المدارية التي ستستخدم في الأغراض العلمية.

المصدر: تاس